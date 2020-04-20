Emekli öğretmenin maske talebi karşılandı - Son Dakika

Emekli öğretmenin maske talebi karşılandı

IĞDIR - Iğdır Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde kurulan emekli öğretmenlere destek hattı, ile emekli olan öğretmenlerin ihtiyaçları karşılanıyor.

Kısa bir süre önce Iğdır Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde kurulan emekli öğretmenlere destek hattı ile emekli olan öğretmenler aranarak bir ihtiyaçları olup olmadığını soruluyor. Koronavirüs nedeni ile 65 yaş üstü insanlara getirilen dışarı çıkmama yasağından dolayı sokağa çıkamayan 67 yaşındaki emekli öğretmen Hüseyin Akça, Iğdır Milli Eğitim Müdürlüğü emekli öğretmen hattını arayarak maske istedi. Iğdır İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen ve Şube Müdürü Turkay Otay ile birlikte emekli öğretmen Hüseyin Akça'yı evinin önünde bizzat ziyaret ederek bir paket maske ve kolonya verdi.

Iğdır Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen, Iğdır'da ikamet eden emekli öğretmenlere Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından telefon irtibatı kurularak istek ve ihtiyaçları sorulduğunu belirterek, "Bu süreçte eğitime emeği geçen büyüklerimizin yalnız olmadıklarını bilmelerini isteriz. Sağlık ve sıhhatler diliyorum. Bir ihtiyaçları olduğu anda Müdürlüğümüzü arayabilirler demiştik, hocamızda bizi arayarak maskeye ihtiyacı olduğunu söyledi. Bende maske ve bir kolonya ile kendisini ziyaret ettim. Hal hatırını sorduk.Her zaman emekli öğretmenlerimizin hizmetindeyiz"dedi.

Emekli öğretmen Hüseyin Akça da,"Maskem yoktu bulamadım.Müdürlüğü aradım bazen ekmek almak için fırına gitmek zorunda kalıyorum. O zaman kullanmak durumunda kalıyorum, zaten dışarı çıkmıyorum. Müdürüme teşekkür ederim. Allah devletimize milletimize zeval vermesin inşallah bu beladan kurtulacağız "dedi.