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Emekli öğretmenler aday öğretmenlerle deneyimlerini paylaştı

6 saat önce

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde düzenlenen programda, emekli öğretmenler aday öğretmenlere deneyimlerini aktardı.

Emekli öğretmenler aday öğretmenlerle deneyimlerini paylaştı, System.String[]

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde düzenlenen programda, emekli öğretmenler aday öğretmenlere deneyimlerini aktardı.


Sorgun Gençlik Merkezi'nde düzenlenen programda konuşan İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Levent Tuncer, davetlerine katılan öğretmenlere teşekkür etti.


İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Ekinci de öğretmenlik mesleğinde deneyimin çok önemli olduğunu, bu deneyimlerin yaşayarak öğrenildiği gibi başkalarından yararlanarak da öğrenilebileceğini söyledi.


Bu tür toplantıların daha sık yapılmasının yararlarından da bahseden Ekinci, "Öğretmen adayı genç arkadaşlarımız göreve başladıkları ilk andan itibaren, milli eğitim camiasının birer neferi olarak şevkle ve büyük bir istekle mesleklerini yapacaklardır. Bu arkadaşlarımıza, emekli öğretmenlerimizin anlattıkları deneyimlerde çalışmalarında ışık tutacaktır." dedi.

Yozgat, Sorgun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 05:40 Kaynak: AA
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