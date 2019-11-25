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Emekli öğretmenler akşam yemeğinde bir araya geldi

6 saat önce

Emekli öğretmenler akşam yemeğinde bir araya geldi Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin;"Öğretmenlik bütün mesleklerden üstündür"BİLECİK - Bilecik Belediyesi tarafından düzenlenen akşam yemeğinde emekli öğretmenler bir araya geldi.

Emekli öğretmenler akşam yemeğinde bir araya geldi

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin;"Öğretmenlik bütün mesleklerden üstündür"

BİLECİK - Bilecik Belediyesi tarafından düzenlenen akşam yemeğinde emekli öğretmenler bir araya geldi.

Eşi Serpil Şahin ile birlikte emekli öğretmenleri kapıda karşılayan Başkan Şahin, emekli öğretmenlerin Öğretmenler Gününü kutladı. Programda konuşan Belediye Başkanı Semih Şahin, öğretmenlik mesleğinin kutsallığına değinerek, "Öncelikle Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk ve ebediyete intikal eden bütün öğretmenlerimizi rahmet ve şükran ile anıyorum. Hayatta ve görevi başında olan bütün öğretmenlerimize sağlıklı ve mutlu bir yaşam diliyorum. Bu anlamlı gün dolayısıyla sizlerle bir arada olduğumuz için çok mutluyum. Aslında ben de bir öğretmenin ve eğitimciyim. Öğretmenlik, belediye başkanlığında da, milletvekilliği ve bakanlıktan da başbakanlık ve cumhurbaşkanlığından da çok daha değerli bir meslektir. Çünkü sizler yarınlarımızın teminatı olan çocuklarımızı yetiştiriyorsunuz. Sizinle birlikte kutladığımız bu tür günler bizim için çok önemli ve güç aldığımız günlerdir. Emekli öğretmenler bana göre şehrimiz için en önemli kişilerdir. Başöğretmen Atatürk de "Milletleri kurtaracak olanlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir" diyerek öğretmenlerin toplumdaki yeri ve önemine değinmiştir" ifadelerine yer verdi.

Emekli öğretmenler anılarını anlattı

Duygusal ve güzel anların yaşandığı programda emekli öğretmenler meslek hayatlarında yaşamış oldukları anıları anlattı. Hazırlanan anı defterine, günün anlam ve önemine binaen duygu ve düşüncelerini yazan öğretmenler, hatıra fotoğrafları çektirdi.

Emekli öğretmenler akşam yemeğinde bir araya geldi

Bilecik, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 02:16 Kaynak: İHA
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