Emekli öğretmenler aynı gün ikinci doz aşıyı oldular - Son Dakika

Emekli öğretmenler aynı gün ikinci doz aşıyı oldular
04.05.2021 13:15
Amasya'nın Taşova ilçesinde yaşayan emekli öğretmen Rafet Öztürk ve eşi Fevziye Öztürk aynı gün ikinci doz aşılarını oldular.
Amasya'nın Taşova ilçesinde yaşayan emekli öğretmen Rafet Öztürk ve eşi Fevziye Öztürk aynı gün ikinci doz aşılarını oldular.
38 yıllık öğretmen olan Rafet Öztürk ve 25 yıllık öğretmen Fevziye Öztürk, ilk aşılarını Eskişehir İstiklal Aile Sağlığı Merkezi'nde oldular. İlk aşılamadan 28 gün sonra Taşova Merkez 1 Nolu Aile Sağlığı Merkezi personellerin ihtimamlı uygulaması sonucu aşılarını yaptıran emekli öğretmenler ikinci doz aşılarını oldular. Emekli öğretmen Rafet Öztürk, "Biz aşılarımızı olduk. Herkesin aşı olmasını istiyoruz. Hiç kimse ölmesin" dedi.
Emekli öğretmen Fevziye Öztürk, "En kısa zamanda aşılarımızı olalım. Dünya ve Türkiye, her yer kurtulsun bu illetten. İnşallah" dedi. - AMASYA
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