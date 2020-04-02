Emekli öğretmenler için makam aracını tahsis etti - Son Dakika

Emekli öğretmenler için makam aracını tahsis etti

TOKAT'ta, koronavirüs salgını nedeniyle emekli öğretmenlerin ihtiyaçlarını gönüllü öğretmenler karşılamaya başladı. İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali ise makam aracını tahsis etti.

Koronavirüs salgınına karşı uygulanan sosyal kısıtlama kararları kapsamında 65 yaş ve üstündekiler ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların sokağa çıkması yasaklandı. Yasağın ardından 65 yaş üstü emekli öğretmenler için Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğü gönüllü öğretmenlerden oluşan ekip kurdu. Müdürlük, emekli öğretmenleri SMS ve telefonla arayarak konu hakkında bilgilendirdi. Tokat Öğretmenevini arayarak ihtiyaçlarını bildiren emekli öğretmenlerin yardımına gönüllü ekip koşmaya başladı. İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali ise makam aracını bu hizmet için tahsis etti.

'İLETİŞİM AĞI OLUŞTURDUK'

İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak emekli öğretmenleri önemsediklerini söyleyen AR-GE Proje Koordinatörü Murat Urfalıoğlu "Emekli öğretmenlerimizim kendilerini değerli hissetmeleri için bir takım faaliyetler başlattık. Sağlık taramasından, tecrübe paylaşımına kadar bir çok faaliyet içeriyor. Bu kapsamda koronavirüs salgını nedeniyle emekli öğretmenlerimizin evlerinden çıkmadan ihtiyaçlarını karşılamak üzere bir ekip kurduk. Emekli öğretmenlerimiz ihtiyaçlarını öğretmenevine bildiriyor. Ekibimiz de ihtiyaçlarını anında karşılıyor. Bir iletişim ağı oluşturduk. Tokat'ta emekli olan öğretmenlerimizin iletişimlerine mesaj attık. Ayrıca arayarak da bilgi verdik. Öğretmenlerimizi arayarak hal hatır soruyoruz. İhtiyaçlarını soruyoruz. Ayrıca İl Milli Eğitim Müdürümüz de makam aracını tahsis etti. Öğretmenlerimiz ise bu durumdan memnun" dedi.

'ÜLKEMİZDE ÇALIŞMALAR ÇOK GÜZEL'

Meslektaşlarına duyarlılıklarından dolayı teşekkür eden emekli öğretmen Ercan Susoy(82) "Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından organize edilen bu faaliyeti bizler de önemsiyoruz. Kendilerine teşekkür ederiz. Emekli öğretmeni böyle arada sırada anmak çok iyi olacaktır. İnşallah ülkemizde bu olayı kısa zamanda atlatır. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde çalışmalar çok güzel. İnşallah bu olayı atlatarak eski günlerimize döneriz diye düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.