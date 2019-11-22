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Emekli öğretmenler kahvaltıda buluştu

6 saat önce

Kahramanmaraş'ta 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle, 15-20 yıl önce emekli olmuş öğretmenler düzenlenen kahvaltı programında bir araya geldi.

Emekli öğretmenler kahvaltıda buluştu, System.String[]

Kahramanmaraş'ta 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle, 15-20 yıl önce emekli olmuş öğretmenler düzenlenen kahvaltı programında bir araya geldi.


İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından bir okulun toplantı salonunda düzenlenen kahvaltı programına, çeşitli okullar ve eğitim kurumlarında idarecilik ve öğretmenlik yapmış 70'e yakın emekli öğretmen katıldı.


İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ahmet Akküncü, emekli öğretmenlerin anılarını dinlerken duygulandıklarını söyledi. Emekli öğretmenleri görmenin kendilerine heyecan verdiğini söyleyen Akküncü, "Bu kahvaltı geleneğimizi 2 yıldır yapmaya çalışıyoruz. Amacımız, bizlerden emekli olmuş öğretmen ve idarecilerimizi hatırlamak ve onlarla gönüldaş olmak için bu etkinliği yapmaya çalışıyoruz. Sizleri görmek bizlere heyecan veriyor. Her öğretmen aynı zamanda öğrenci ve öğretmendir. İyi ki varsınız Allahım hayırlı ömürler versin. Buraya katılmak isteyen milli eğitimden veya okul müdürlüğünden emekli olmuş öğretmenlerimiz vardı ancak bir kısmını işi bir kısmının da hastanede olduğunu öğrendik ve gönüllerinin sizlerle olduğunu söylediler. Sizler burada geçmişi konuşuyor ve bizlere anlatıyorsunuz bizlerde duygulanıyoruz" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 12:47 Kaynak: İHA
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