Emekli öğretmenler Van'ın güzelliğine hayran kaldı

Nevşehir Öğretmen Okulu'ndan mezun olan 30 emekli okul müdürü ve öğretmen, geleneksel şehir turlarının bu yıl ki adresi Van ve Van Gölü havzası oldu.



Nevşehir Öğretmen Okulu'ndan 1965, 1966 ve 1967 yılında mezun olan ve Türkiye'nin değişik yörelerinde binlerce öğrenci yetiştiren 30 emekli öğretmen, her yıl gerçekleştikleri şehir turlarına bu yıl Van'ı kattı. Van turunu Akdamar Kilisesi'nde bu yıl yedincisi düzenlenen Ermeni ayinine denk getiren mezunlar, Van'ın tarihi mekanlarını gezip kültürü ile tanıştı. Son olarak da her yıl Eylül ayında Akdamar Adası'ndaki Surp Kutsal Haç kilisesinde yapılan ayini izleyip Van'dan ayrıldılar.



Duygu Özkan, "Van'ın tarihi ve turistik yapılarını ziyaret ettik"



Konuyla ilgili konuşan ev sahipliği yapan Peyzaj Mühendisi Duygu Özkan, "Ekibimiz 1973/76 öğretmen okulu mezunu her biri bir birinden değerli, annemin misafirleri. Nevşehir öğretmen okulu mezunlarının geleneksel olarak her yıl Türkiye'nin her hangi bir şehrinde düzenledikleri turları oluyor. Bu yıl ayin dönemine denk gelmesi için bütün misafirlerimizi Van'da ağırlamak istedik. Üç gündür Van'dalar, Van'ın birçok tarihi ve turistik alanını ziyaret ettik bu günde ayini izlemek için Akdamar adasındayız. Misafirlerimiz Türkiye'nin çeşitli illerinden geldi. Ülkemizin birçok şehrinde binlerce öğrenciye eli değmiş çok değerli öğretmenlerimizi ağırlıyoruz. Bu günde ülkemizin ve ilimizin çeşitliliğine şahit olmaları için onları Akdamar adasında ki ayine getirdik. Gurubumunuz 30 kişiden oluşuyor. Bugün Van ziyaretlerinin son günü ayini gördükten sonra misafirlerimizi güzel bir şekilde uğurlayacağız" dedi.



Duygu Özkan, "Van'a geldiklerine inanamadılar"



Ekibin tamamının ilk defa Van'a geldiğini ifade eden Özkan, "Ekipten sadece bir kişi var Vanlı onun dışında bütün misafirlerimiz yabancı. Hepsi de çok büyük bir mutluluk duydu. Bu kadar güzel olacağını beklemiyorlardı, şehrin gelişimi onun dışında Van gölünün ekolojik yapısını kendileriyle paylaştık, Van gölünün etrafında biyolojik çeşitliliğini kendileri görme şansı buldular. Yine Van, Bitlis, Doğubayazıt, Bahçesaray, Ahlat Selçuklu mezarlıkları gezdiler, sadece Van ile sınırlı kalmadılar. Van gölü tarafında doğal güzellikleri gördüler. Hayret içiresinde ve mutlulukla gezilerini tamamladılar. Onları bu şekilde ağırladığımız için çok mutluyuz. Van'dan gittikten sonra her biri Van'dan bu şekilde bahsedecek bizimde amacımız buydu" diye konuştu.



Emel Dengiz, "Van'a karşı ön yargımız kırıldı"



Vana karşı ön yargılarını gezerek, görerek kırdıklarını söyleyen emekli öğretmen Emel Dengiz, "Bugün öğrencilerimle, 42 yıl önce mezun ettiğim öğrencilerimle her yıl toplanıyoruz. Bu yılda Van turu düzenledik, bir öğrencimiz bu yıl ki şehir turumuzun Van olmasını istedi bizde geldik. Buraya gelmekten çok mutlu olduk. Van'a gelerek birçok ön yargımız kırıldı. Bu şehrin güzelliklerini, zenginliğini, kültürünü ve doğa zenginliğini görmüş olduk, insanlarını tanımış olduk, daha önceden Van'a hiç gelmemiştik, buraya egeden ve batıdan geldik. Doğu bizim için her zaman sürprizlerle dolu. Doğu Anadolu Bölgesinde Van gerçekten çok güzel bir şehir. Bizi her yönden doyurdu diyebilirim. Van'a gelmeyi artık bundan sonra çok istiyoruz. Bugün de böyle güzel bir organizasyona denk geldik, Van turumuzu yılda bir defa yapılan ayine denk getirdik ve bunu görüp izlemekle çok mutlu olduk. Böyle bir kültür etkinliğinin içinde bulunmaktan, çok mutlu olduk, kısacası Van bizi sevdi, biz de Van'ı çok sevdik. Vana tekrar tekrar gelmeyi çok istiyoruz çünkü daha doyamadık, görmek istediğimiz daha çok yer var. Görmediğimiz yerleri de bir daha geldiğimizde inşallah göreceğiz" İfadelerini kullandı.



Emel Dengiz, "Van Gölü değil Van denizi"



Van'ın mutlaka tanınıp, tanıtılması gerektiğini ifade eden Dengiz konuşmasını şöyle sürdürdü: "Bütün vatandaşların gelip Van'ı mutlaka görmelerini istiyorum. Geldiğim günden beri sosyal medyada paylaşıyorum, mutlaka Vana gelip gezmelerini istiyorum. Burası ile ilgili aslında insanlarımızın ne kadar yanıldığını ben gezerek insanlarla konuşarak gördüm, ön yargılı olan herkesin gelip gezmesini istiyorum. Bu güne kadar biz Van gölü diyorduk ama artık deniz diyoruz, Van denizinizi ve denizin bu bölgeye kattığı güzellikleri ve kültür yapısını mutlaka ama mutlaka görmelerini isterim."



Arzu Çiplak, "Van'ın güzelliği beklentileri karşıladı"



Profesyonel Turist Rehberi Arzu Çiplak ise, "Bugün Akdamar ayinine denk gelen bir günde, Türkiye'nin farklı farklı yerlerinden misafirlerimize bölgemizi gezdirdik. Son olarak Akdamar ayinine gelmeleri nasip oldu. Senede bir defa yapılan ayini de deneyimleme şansları oldu. Misafirlerimiz 30 kişilik bir ekip. Nevşehir öğretmen okulu mezunları. Her yıl Türkiye'nin farklı farklı şehirlerine turlar düzenliyorlar. Bu yılda Van'a gelmeye karar vermişler, birkaç gündür onlara eşlik ediyoruz. Sadece Van'ı değil bütün bölgeyi, Van gölü havzasını gezdiğimiz keyifli birkaç gün geçiriyoruz onlarla. Van Kalesi, Akdamar Adası, Muradiye Şelalesi, İshak Paşa Sarayı, Van Gölü çevresi gezdiğimiz yerler arasında. Genel olarak geri dönüşümlerde güzel yorumlar aldık. Van'dan çok memnun kaldıklarını, çok beğendiklerini, beklentilerinin çok çok üstünde olduğu bir Van'la karşılaştıklarını, ilerleyen zamanlarda tekrar gelmek istediklerini söylediler" şeklinde konuştu.