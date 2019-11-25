Son Dakika Haberleri: Emekli öğretmenleri evlerinde ziyaret ettiler
Son Dakika Güncel Emekli öğretmenleri evlerinde ziyaret ettiler - Son Dakika

Emekli öğretmenleri evlerinde ziyaret ettiler

6 saat önce

Kozlu'da 24 Kasım Öğretmenler gününde " Kozlu Eğitimciler Derneği" anlamlı etkinlik gerçekleştirdi.

Emekli öğretmenleri evlerinde ziyaret ettiler, System.String[]

Kozlu'da 24 Kasım Öğretmenler gününde " Kozlu Eğitimciler Derneği" anlamlı etkinlik gerçekleştirdi. 24 Kasım'da yaşları 88-90 arasında olan emekli öğretmenleri ziyaret ettiler.


Dernek başkanı Mustafa Zorlu nezaretinde önce 88 yaşındaki Cafer Ünlü ziyaret edildi. Rahatsızlığından dolayı evinden dışarıya çıkamayan Cafer öğretmen ilk göreve başladığı Mardin Nusaybin den eski öğrencisinden bu sabah aldığı telefon görüşmesinin kendisini çok mutlu ettiğini, eski anılarını da anlatarak ziyaretten çok mesut olduğunu anlattı. Hatta ziyaretin hemen bitmemesini istemesi karşılıklı duygu anlarını arttırdı.


Daha sonra 90 yaşında olan Recep Demircan öğretmen ziyaret edildi. Karşılıklı anılar anlatılırken, Recep öğretmenin Köy Enstitüsü Mezunu Diploması'nı göstermesiyle dernek temsilcileri şaşkınlıklarını üzerinden atamadan, emekli olduktan sonra ön lisans diploması alıp, tekrar öğretmenlik yaptığını dinleyince daha şaşırıp kendisini tebrik ettiler. Son olarak da 89 yaşındaki İsmet Yılmaz öğretmen ziyaret edildi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren emekli öğretmen, anılarını anlatırken ziyaretçilerine kendi bahçesinde yetiştirdiği mandalinaları ikram etti.


"Kozlu Eğitimciler Derneği" heyetindekiler, 'bu anlamlı günde keşke tüm emekli öğretmenleri ziyaret edebilseydik' diyerek, bu uygulamaların devam edeceğini, bu eğitim çınarlarını dinlerken çok duygulandıklarını belirterek, tüm öğretmenlerin "Öğretmenler Günü" nü kutlayıp, ebediyete intikal eden öğretmenlere de Allah tan Rahmet dilediler. - ZONGULDAK

Mustafa Zorlu, Kozlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 11:01 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Selçuk'tan öğretmenlere müjdeli haber: Her ilçeye öğretmen destek noktası açılacak
"Oturuşunu düzelt" diyen Vali'nin bacak bacak üstüne attığı fotoğraf olay oldu "Oturuşunu düzelt" deyip fırça atan Vali, akıllara efsane Vali Recep Yazıcıoğlu'nu getirdi 25 öğrencisine istismarla suçlanan öğretmenin, sınıfın camlarını kağıtla kapattığı iddia edildi.

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2019 17:06:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Emekli öğretmenleri evlerinde ziyaret ettiler
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]