Emekli okul müdürünün uyuşturucu çetesine operasyon: 10 tutuklama - Son Dakika
Son Dakika Güncel Emekli okul müdürünün uyuşturucu çetesine operasyon: 10 tutuklama - Son Dakika

Emekli okul müdürünün uyuşturucu çetesine operasyon: 10 tutuklama

6 saat önce

HAKKARİ merkezli 7 kentte düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonuda 51 kilo 61 gram metamfetamin, 7 kilo 157 gram esrar, 20 kilo 141 gram eroin ele geçirildi.

Emekli okul müdürünün uyuşturucu çetesine operasyon: 10 tutuklama, System.String[]

HAKKARİ merkezli 7 kentte düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonuda  51 kilo 61 gram metamfetamin, 7 kilo 157 gram esrar, 20 kilo 141 gram eroin ele geçirildi. Uyuşturucu ile ilgili gözaltına alınan 18 şüpheliden suç çetesinin lideri olduğu belirtilen emekli okul müdürü ve 9 kişi tutuklandı.

Hakkari Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti bilgisi üzerine 'Şehit Özel Harekat Polis Memuru Bayram Çiçek Operasyonu' düzenledi. Uyuşturucu ticareti yapanların yakalanması için Hakkari merkezli Gaziantep, Kilis, Van, Antalya, Nevşehir ve Diyarbakır'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 18 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 51 kilo 61 gram metamfetamin, 7 kilo 157 gram esrar, 20 kilo 141 gram eroin ele geçirildi.

Aralarında, suç çetesinin lideri olduğu belirtilen emekli okul müdürünün de bulunduğu 18 kişi yapılan sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden emekli okul müdürü ile birlikte 10 kişi tutuklanırken, 5'i adli kontrol şartı olmak üzere 8 kişi de serbest bırakıldı. Uyuşturucu ile ilgileri bulunan firari 2 kişinin yakalanması için de çalışmalar sürüyor.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 06:06 Kaynak: DHA
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