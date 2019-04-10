Son Dakika Haberleri: Emekli Olan Bekçi İçin Veda Programı Düzenlendi

Emekli Olan Bekçi İçin Veda Programı Düzenlendi

1 saat önce

Batman'ın Sason ilçesinde 29 yıldır İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde bekçi olarak görev yaparken emekliye ayrılan Kadri Baz için veda programı düzenlendi.

Emekli Olan Bekçi İçin Veda Programı Düzenlendi, System.String[]
Batman'ın Sason ilçesinde 29 yıldır İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde bekçi olarak görev yaparken emekliye ayrılan Kadri Baz için veda programı düzenlendi.

Yunus Emre konferans salonunda düzenlenen programa, İlçe Kaymakamı Abdullah Özadalı, Belediye Başkanı Muzaffer Aslan, Jandarma Asayiş Bölük Komutanı Binbaşı Muhammed Topal, 7. Jandarma Tabur Komutan Mehmet Kahya, İlçe Emniyet Amiri Mehmet Murat Sudagezer, AK Pati İlçe Başkanı Avni Yıldırım ve bekçi Kadri Baz ile çalışma arkadaşları katıldı. Emekliliğe ayrılan 29 yıllık bekçiye plaket takdim eden Kaymakam Abdullah Özadalı, programda yaptığı konuşmada, "Kadri bey çok takdir ettiğimiz bir bekçimizdi. Çalışmalarından çok memnunduk. Görev yaptığı sürece görevini layıkıyla yapan örnek bir bekçimizdi. Kaymakamlığımızda görev yapan Kadri bey, sürekli bizleri güler yüzle karşılıyordu. Onun yüzü sürekli gülünce bizlerde mutlu oluyorduk. Makama geçmeden önce onun güler yüzüyle karşılaşmak bizleri de motive ediyordu. Bundan sonraki hayatında da aynı güler yüzle devam etmesini diliyorum" dedi.

Bekçi Kadri Baz da 29 yıllık çalıma süresince şerefli bir kurumda çalışmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kendisine veda programı hazırlayanlara teşekkür etti. - BATMAN
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 02:23 Kaynak: İHA
Sason, Batman, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cinsel İstismar İddiasıyla 31 Yıl Hapis Cezası Alan Öğretmene Tahliye Kararı Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ'yü Kurumlarımızdan Tam Olarak Temizlediğimizi Düşünmüyorum Hindistan'da Yarın Başlayacak Seçimin Maliyeti 7 Milyar Doları Bulacak Ekrem İmamoğlu İçin "Mazbata Online" Oyunu Yapıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.4.2019 15:44:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Emekli Olan Bekçi İçin Veda Programı Düzenlendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]