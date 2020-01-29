Emekli olan belediye personeline veda yemeği - Son Dakika
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Emekli olan belediye personeline veda yemeği

6 saat önce

Osmancık Belediyesi'nden emekli olan 3 personele veda yemeği düzenlendi.

Emekli olan belediye personeline veda yemeği, System.String[]

Osmancık Belediyesi'nden emekli olan 3 personele veda yemeği düzenlendi.


Osmancık Belediyesi'nden emekliye ayrılan Muhasebe Müdürü Abdullah Bulut, Harita Teknikeri Bekir Ekmekçi, Temizlik İşleri Personeli Osman Namalır'a Gemici Tabiat Parkında veda yemeği düzenlendi. Belediye Başkanı Ahmet Gelgör emekliye ayrılan personele plaket ve çeşitli hediyeler verdi. Veda yemeğine, Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, Başkan Yarımcısı Hüseyin Cebeci, kurum müdürleri ve belediye personeli katıldı.


Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, herkesin bir gün emekli olacağından bahisle başladığı sözlerine; "Belediyemizde 37 yıl çalışan Abdullah Bulut, 10 yıl çalışan Bekir Ekmekçi ve 7 yıl çalışan Osman Namalır'a ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Belediyemizi en güzel şekilde yönetmişler, yüzlerinin akıyla da emekli olmuşlar. Emeklilik hayatlarının hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyor uzun ömürler diliyorum. "dedi. - ÇORUM

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 07:13 Kaynak: İHA
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