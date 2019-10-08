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Son Dakika Güncel Emekli olan Cumhuriyet Savcısı için tören düzenlendi

Emekli olan Cumhuriyet Savcısı için tören düzenlendi

42 dakika önce

Antalya Adliyesi'nde, Cumhuriyet Savcısı Cafer Tüfekçi'nin emekli olması dolayısıyla tören düzenlendi.

Emekli olan Cumhuriyet Savcısı için tören düzenlendi, System.String[]

Antalya Adliyesi'nde, Cumhuriyet Savcısı Cafer Tüfekçi'nin emekli olması dolayısıyla tören düzenlendi.

Adliye bahçesinde gerçekleştirilen törene Tüfekçi'nin yanı sıra, Antalya Başsavcısı Halil İnal, Adalet Komisyonu Başkanı Oğuzhan Yaşar, Antalya Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcısı Rıza Can, Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Orhan Özdemir, cumhuriyet savcıları, hakimler ve adalet personeli katıldı.

Tüfekçi, törende yaptığı konuşmada, 40 yılın üzerindeki meslek hayatının en güzel ve en anlamlı 23 yılını Antalya Adliyesinde geçirdiğini söyledi.

Mesai arkadaşlarına teşekkür eden Tüfekçi, "İyi ki varsınız, sizinle çok güzel günlerimiz oldu. Bundan sonra da çok daha güzel işler yapacaksınız. Yeni nesil hakim ve savcı arkadaşlara da başarılar diliyorum. Sizleri hiçbir zaman unutmayacağım." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Başsavcı İnal, Tüfekçi'ye çiçek verdi.

Cumhuriyet Savcısı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 10:24 Kaynak: AA
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