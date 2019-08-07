Son Dakika Haberleri: Emekli olan Kınık kaymakamı için veda yemeği
Son Dakika Güncel Haber

Emekli olan Kınık kaymakamı için veda yemeği

1 saat önce

İzmir'in Kınık ilçesinde, 15 Ağustos 2019 itibariyle yaş haddinden emekli olacak Kınık Kaymakamı Mustafa Ergün için veda yemeği düzenlendi.

Emekli olan Kınık kaymakamı için veda yemeği, System.String[]
İzmir'in Kınık ilçesinde, 15 Ağustos 2019 itibariyle yaş haddinden emekli olacak Kınık Kaymakamı Mustafa Ergün için veda yemeği düzenlendi.

Kınık Kaymakamı Mustafa Ergün, 15 Ağustos 2019 itibariyle yaş haddinden emekli oluyor. Bu nedenle Kaymakam Ergün için bir veda yemeği düzenlendi.

Yemekte konuşma yapan Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer, hizmetlerinden ötürü Ergün'e teşekkür etti. Kınık Kaymakamı Mustafa Ergün de yaptığı konuşmada, "34 aydır Kınık'ta görev yapmaktayım. Allah'a şükür meslek hayatımı kazasız olarak Kınık'ta bitiriyorum. Burada görev yaptığım süre içerisinde istemeyerek kırdığım ve üzdüğüm birisi var ise özür dilerim. Ben herkese haklarımı helal ediyorum, sizde haklarınızı helal edin" şeklinde konuştu.

Başkan Sadık Doğruer, daha sonra Kaymakam Ergün'e kilim ve plaket hediye etti. Düzenlenen yemeğe; kaymakamlar, cumhuriyet savcıları, askeri erkan, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile daire müdürleri de katıldı. - İZMİR
Kınık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 05:21 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tartıştığı 50 yıllık eşini öldürüp, intihar etti
Ataşehir'de temizlikçi kadının 4. kattan düşme anı kamerada (YENİDEN) Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'i resmi törenle karşıladı Arsenal ile sözleşmesi biten Welbeck, Watford ile anlaştı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.8.2019 18:47:10. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Emekli olan Kınık kaymakamı için veda yemeği
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]