Emekli olayım derken dolandırıldığını öğrendi - Son Dakika

Emekli olayım derken dolandırıldığını öğrendi

Emekli olayım derken parasından olan Yıldız Kılınç, başkaları da aynı tuzağa düşmesin diye mücadele veriyor

GAZİANTEP - 40 yıldır Almanya'da yaşayan Yıldız Kılınç Türkiye'den emekli olmak istedi. Memleket hasretini dindirmek için Almanya'da yöresine ait bir radyo kanalını internet üzerinden dinledikleri sırada 'aracılık' reklamını duydu. Eşi Mehmet Kılınç'ın reklamda verilen numarayı aramasıyla hayali olan emeklilik kabusa dönüştü.

Kılınç, iddiasına göre, Türkiye'den emekli olma hayali ile aradıkları telefonun diğer ucundaki şahıs Ramazan Y. ile 46 bin lira karşılığında emekli olmak için anlaşma yaptı. 2015 yılının Kasım ayında Türkiye'ye gelerek Gaziantep'te buluştukları Ramazan Y. Yıldız Kılınç'tan anlaştıkları paradan 20 bin lira fazla isteyerek 64 bin lira aldı.

Verdiği paranın karşılığında emekli olacağını zannederek Almanya'ya geri dönen Kılınç, 2016 yılının yeniden Türkiye'ye geldi. Emekliliğinin tadını çıkartmak isteyen Kılınç, yaptığı araştırma sonucu Kilis'te bir işyeri üzerinden kendisinin sigortalı gösterildiğini ve SGK tarafından emekli olduğunu öğrendi.

"Emekli oldum derken şok oldu"

Bir yıl boyunca emekli maaşı alan Kılınç, SGK tarafından yapılan inceleme sonucu hayali bir işyerinden emekli olduğu anlaşılmasıyla emeklilik hakkı iptal edildi.

Yaşadığı şokun ardından Ramazan Y. ile yeniden buluşan Kılınç, bu sefer kendisine 'seni BAĞ-KUR' dan emekli yapacağım' diyerek 34 bin lira para istedi. Parayı verdikten sonra bir banka görevlisine konuyu anlattı. Banka görevlisinin 'seni dolandırmışlar olabilir' uyarısıyla ikinci bir şok yaşayan Kılınç, Ramazan Y'den parasını geri istedi. Son verdiği parayı alan Kılınç şimdi ise 64 bin lirasını geri almak için çabalıyor.

Emekli olayım derken 64 bin lirasından olan Kılınç, 2016'dan bu yana parasını alabilmek için Türkiye'de mücadele verdiğini söyledi.

Ramazan Y'nin kendisini ünlü bir siyasetçinin akrabası olarak tanıttığını belirten Kılınç, "Bu şahıs beni Kilis'te Mehmet diye bir kişinin üzerine olan iş yeri göstermiş ve ben bir sene emekli maaşı aldım ama sonrasında kesildi araştırdım ki Kilis'te öyle bir yer yok adam tam bir sahtekarmış" dedi.

Kendisine üzerinde 'emeklilik' yazan bir dosya verdiğini ve okumasını istediğini ifade eden Kılınç, "Ben bunu okuyamam dedim bana imza attırdı meğerse dosyada benim parayı aldığıma dair bir yazı varmış. SGK'ya gittim 'sadece dolandırılan bensem çekip gideyim' dedim ama 'hayır binlerce kişi var sadece siz değilsiniz' dediler" ifadelerini kullandı.

"Emekli olmak için devlete gelin başkasına değil"

2015'ten bu yana bu ile uğraştığını kaydeden Kılınç, hem parasından hem de sigortadan olduğunu vurguladı.

Ramazan Y'nin özellikle yurtdışında yaşayanları kandırdığını kaydeden Yıldız Kılınç, "Bana geçtiğimiz hafta dedi ki birkaç av yakaladım Fransa'dan, Almanya'dan, Danimarka'dan bende kendisine 'günah değil mi' dedim bana 'boş ver' dedi. SGK'da öyle bir emeklilik asla yok, emekli mi olacaksınız devlete gelin, devletle ilişkinizi kurun" diyerek uyarılarda bulundu.