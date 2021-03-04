Emekli olduğu camiye "üç aylarda boş kalmasın" diyerek gönüllü döndü - Son Dakika

Emekli olduğu camiye "üç aylarda boş kalmasın" diyerek gönüllü döndü

04.03.2021 11:31
Emekli olduğu camiye

Yaşadığı Ardahan'ın Yalnızçam köyündeki camiden 2005 yılında emekli olan 69 yaşındaki Şeref Özel, cami imamının askere gitmesiyle boş kalan ibadethanede gönüllü imamlık yapmaya başladı.

Yaşadığı Ardahan'ın Yalnızçam köyündeki camiden 2005 yılında emekli olan 69 yaşındaki Şeref Özel, cami imamının askere gitmesiyle boş kalan ibadethanede gönüllü imamlık yapmaya başladı.

Bir süre önce caminin mevcut kadrolu imamının vatani görevini yapmak üzere köyden ayrılması nedeniyle Yalnızçam Köyü Camisi imamsız kaldı.

Eski imam Özel de köylülerinin mukaddes üç aylarda imamsız, caminin de boş kalmaması için 16 yıl önce emekli olduğu ibadethaneye hiçbir ücret talep etmeden gönüllü dönmek için İl Müftülüğüne dilekçeyle başvurdu.

Başvurusu olumlu karşılanan emekli imam Özel, vakit namazları kıldırmanın dışında vaaz ve dini sohbet programlarıyla köylülerle bir araya geliyor.

Emekli imam Şeref Özel, AA muhabirine, Diyanet İşleri Başkanlığında 30 yıl çeşitli görevlerde bulunduğunu söyledi.

Son olarak 2005'te ikamet ettiği Yalnızçam köyünde görev yaparken emekliye ayrıldığını ifade eden Özel, "Emekli olmama rağmen yeniden hizmet etmem için görev verildi. Hem salgın hem de üç aylar dolayısıyla bu görevimi önemsiyorum. Elhamdülillah deyip sevinerek gönüllü görevimize başladım. İlgili arkadaşımız askerlikten dönene kadar ben bu görevi üstleneceğim." diye konuştu.

"Amacımız insanlara bir şeyler vermek"

Özel, ilerleyen yaşına rağmen gönüllü imamlık yapmanın gururunu yaşadığını belirterek, şöyle konuştu:

"Sonuçta köy, ikamet ettiğim köy. Köyüme hizmet etmiş oluyorum. Köyümüzdeki cemaatle vakit namazları başta olmak üzere her alanda birlikteyiz. Hiç boş durmamaya, sürekli bir şeyler kazandırmaya çalışıyoruz. Amacımız insanlara bir şeyler vermek. Bilgi aktarmaya gayret ediyoruz. İnsanlar mutlu olunca ben de mutlu oluyorum. Bu görev bize nasip oldu, en iyi şekilde yerine getirmenin gayretindeyiz."

Köylülerden Emre Sütçü de Şeref Özel'in gönüllü çalışmasının kendilerini çok etkilediğini anlattı.

Özel'in köydeki büyük bir ihtiyacı giderdiğini dile getiren Sütçü, "Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Bir din adamının yapması gerekeni yapıyor. Karşılık beklemeden bu görevi üstlendi. Üstelik üç aylar döneminde görev alması daha da önem kazandı. Kendisine teşekkür ediyoruz. Kadrolu imamımız gelene kadar bizi yalnız bırakmayacak." ifadelerini kullandı.

Diyanet İşleri Başkanlığı, Ardahan, Emekli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Emekli olduğu camiye 'üç aylarda boş kalmasın' diyerek gönüllü döndü - Son Dakika


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