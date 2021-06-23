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Emekli olduğu fakültenin otoparkında can verdi - Son Dakika

Emekli olduğu fakültenin otoparkında can verdi

23.06.2021 12:10

- Emekli olduğu fakültenin otoparkında can verdi Kalp krizi geçiren Prof. Dr. Karasu'nun, fakülte çevresine diktiği ağaçların bakımını yapmak için ziyarete geldiği belirlendi Eskişehir'de bir öğretim üyesi, emekli olduğu Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi...

- Emekli olduğu fakültenin otoparkında can verdi

Kalp krizi geçiren Prof. Dr. Karasu'nun, fakülte çevresine diktiği ağaçların bakımını yapmak için ziyarete geldiği belirlendi

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de bir öğretim üyesi, emekli olduğu Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi otoparkındaki aracının başında ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, ESOGÜ Makine Mühendisliği Bölümü'nden emekli olan öğretim üyesi Prof. Dr. Tahir Karasu, fakülte otoparkına park ettiği aracında kalp krizi geçirdi. Yerde hareketsiz şekilde yatan kişinin olduğu ihbarı üzerine otoparka gelen 112 Acil Sağlık ekipleri Karasu'nun cansız bedeniyle karşılaştı. Olay yerine gelen polis ekipleri alanı şeritlerle kapatırken, belediye tabibinin yaptığı incelemede Karasu'nun kalp krizi nedeniyle öldüğü anlaşıldı.

Diktiği ağaçların bakımını yapmak için ziyaret etmiş

Prof. Dr. Tahir Karasu'nun ailesinin olmadığı ve emekli olduğu okula vakit geçirmek için geldiği, fakülte çevresine diktiği ağaçların bakımını yapmak için ziyarette bulunduğu öğrenildi. Karusu'nun son olarak telefonda yeğeniyle konuştuğu ve kendisini iyi hissetmediğini söylediği ortaya çıktı. Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tahir Karasu'nun cenazesi Eskişehir'in Alpu ilçesinde defnedilecek.

Emekli olduğu fakültenin otoparkında can verdi
Emekli olduğu fakültenin otoparkında can verdi
Emekli olduğu fakültenin otoparkında can verdi
Emekli olduğu fakültenin otoparkında can verdi

Öğretim Üyesi, Kalp Krizi, Eskişehir, Emekli, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Emekli olduğu fakültenin otoparkında can verdi - Son Dakika


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