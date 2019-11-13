Emekli olduğu iş yerinde hayatını kaybetti

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde emekli olduğu iş yerinde çalışmaya devam eden bir kişi temizlik yaptığı sırada aniden çalışan beton parke makinesine sıkışarak feci şekilde can verdi.



Olay bu gün saat 13.00 sıralarında Belen Mahallesi Belen Sanayi Sitesi'nde ki beton parke üretim tesisinde meydana geldi. İddiaya göre 55 yaşındaki Fikret Enteş beton parke makinesini temizlediği sırada aniden çalışmaya başladı. Parke makinesinin dişlileri arasına sıkışan Enteş ağır yaralandı. Mesai arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 sağlık görevlileri yaptıkları kontrollerde Enteş'in hayatını kaybettiğini belirledi. Evli ve 5 çocuk babası olan Enteş'ın aynı firmada uzun yıllar çalıştıktan sonra emekli olduğu ve emekli olduktan sonrada çalışmaya devam ettiği öğrenildi. Acı haberi alarak olay yerine gelen Enteş'in yakınları sinir krizi geçirirken gözyaşlarına boğuldu. Hayatını kaybeden Enteş'in cenazesi savcılığın yaptığı incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili olarak iş yeri sorumlularını gözaltına aldı.



Savcılık kazayla ilgili olarak soruşturma başlattı. - ZONGULDAK