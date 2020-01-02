Emekli olduktan sonra aldığı eğitimle hayatı değişti - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Emekli olduktan sonra aldığı eğitimle hayatı değişti - Son Dakika

Emekli olduktan sonra aldığı eğitimle hayatı değişti

6 saat önce

Türk Hava Yolları'nda uzun yıllar boyunca kabin memurluğu yapan Nihan Öner Gökmen, emekliliğinin ardından eğitim alarak tasarım elbiseler ürettiği butiğini açtı.

Emekli olduktan sonra aldığı eğitimle hayatı değişti, System.String[]

Türk Hava Yolları'nda uzun yıllar boyunca kabin memurluğu yapan Nihan Öner Gökmen, emekliliğinin ardından eğitim alarak tasarım elbiseler ürettiği butiğini açtı.


Kocaeli'de yaşayan Nihan Öner Gökmen, kabin memuru olarak çalıştığı Türk Hava Yolları'ndan emekli olduktan sonra farklı bir işe yönelmek istedi. 2010 yılında emekli olmasının ardından Kocaeli'de yaşamaya başlayan Gökmen, hobi olarak yaptığı kıyafet tasarımını eğitimle geliştirmeye karar verdi. Bir süre araştırma yapan Gökmen, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları'nda (KO-MEK) bu konuda eğitim verildiğini öğrendi.


Adlığı eğitimle kendi işinin sahibi oldu


Kursta eğitim almaya başlayan Gökmen kısa sürede hobisini geliştirdi. Gökmen, KO-MEK'te aldığı eğitimin ışığında, yakın arkadaşı Emine Eşiyok ile Kasım ayında, kendi butiğini açtı. Kocaeli'nin İzmit ilçesinde açılan butikte Gökmen, kişiye özel kıyafet tasarımları yapıyor. Ayrıca yıllarca dolapta bekleyen kıyafetler KO-MEK kursiyerinin açtığı butikte yeniden hayat buluyor. Giymedikleri kıyafetlerini Gökmen'in ellerine teslim eden kadınlar, yapılan başarılı dizayn ile adeta yeni bir kıyafete kavuşmuş oluyor.


"Ürettiklerimin beğenilmesi beni daha da yüreklendirdi"


Aldığı eğitimle hayatının değiştiğini söyleyen Gökmen, "KO-MEK'e gelmekle son derece iyi bir karar verdiğimi düşünüyorum. Burada bir aile sıcaklığı ile karşılaştım. Hocalarımızın ilgisi ve kaliteli eğitim beni çok mutlu etti. Yormadan ve zorlamadan bir eğitim anlayışı bize çok faydalı oldu. O kadar sevdim ki dört yıl boyunca KO-MEK'e gelmeye devam ettim. KO-MEK'te çok şey öğrendim. KO-MEK'te ilgimi eğitimle birleştirdim. Ürettiklerimin beğenilmesi beni daha da yüreklendirdi. ve bir gün kendi butiğimi açmaya karar verdim. Her şey KO-MEK ile başladı. KO-MEK'te öğrendiklerimle butiğimi açtım" dedi. - KOCAELİ

Türk Hava Yolları, Kocaeli, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 03:06 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Hakkında dava açılmasına karar verilen Netanyahu, dokunulmazlık başvurusu yapacak
Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de! Bazı taşınmazlar kamulaştırıldı FMV Işık Anaokulu'nda cinsel istismar davasında jet beraat David Villa, emeklilik maçında Japonya Kupası'nın sahibi oldu

Son Dakika Haberleri
21:42 AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Libya Tezkeresiyle ilgili değerlendirme Açıklaması - Son Dakika Haber
21:40 Son dakika: Beyaz Saray'dan Erdoğan-Trump görüşmesine ilişkin açıklama geldi - Son Dakika Haber
21:40 Dışişleri Bakanlığından EastMed Doğalgaz Boru Hattı Projesi'ne ilişkin açıklama - Son Dakika Haber
21:35 İsrail, Yunanistan ve Rum Kesimi liderleri EastMed boru hattı projesini imzaladı - Son Dakika Haber
21:30 Libya Tezkeresi Alman medyasında geniş yankı buldu - Son Dakika Haber
21:29 Libya tezkeresine 'hayır' diyen Saadet Partisi'nde Muharrem Kaşıtoğlu istifa etti - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.1.2020 21:50:43. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Emekli olduktan sonra aldığı eğitimle hayatı değişti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]