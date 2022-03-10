Emekli olduktan sonra can sıkıntısıyla başladığı işte şimdi bir atölyesi var - Son Dakika
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Emekli olduktan sonra can sıkıntısıyla başladığı işte şimdi bir atölyesi var

10.03.2022 12:24

Emekli olduktan sonra can sıkıntısıyla başladığı işte şimdi bir atölyesi var Hazırladığı kalıplara alçı döküp biblo, saat, saksı ve heykel gibi dekoratif eşyaları yapıyor Bilecikli kadın girişimci Reyhan Vural;

Emekli olduktan sonra can sıkıntısıyla başladığı işte şimdi bir atölyesi var

Hazırladığı kalıplara alçı döküp biblo, saat, saksı ve heykel gibi dekoratif eşyaları yapıyor

Bilecikli kadın girişimci Reyhan Vural;

"Çeşitli iş yerlerine giderek araştırmalar yaptım ve başardım"

"Bir heykeltıraşla ortak iş birliği yaparak Şeyh Edebali'nin heykelini hazırladık"

"Amacım, ürünlerimi sattığım İtalya ve Fransa dışında diğer tüm ülkelere satış yapabilmek"

BİLECİK - Bilecik'te, hemşirelikten emekli olduktan sonra evinin odasında kendince hazırladığı kalıplara hobi olarak alçı döküp çeşitli eserler yapan kadın girişimci Reyhan Vural yurt dışına ihracat yapan bir atölye sahibi oldu. Kadın girişimci Reyhan Vural, İtalya'ya Fransa'ya satışlarının olduğunu belirterek, "Hedefim tüm ülkelere satış yapmak" dedi.

Çalıştığı Sağlık Bakanlığından 2018 yılında emekli olan Reyhan Vural, Gülümbe köyündeki evinin bir evinin odasını atölye olarak düzenledi. Yaptığı kalıplara döktüğü alçılarla çeşitli eserler yapmaya başlayan Vural, çalışmaları beğenilince Halk Eğitim Merkezinin girişimcilik kursuyla hayallerini gerçekleştirmek için harekete geçti. Reyhan Vural Gülümbe köyünde harabe bir binayı kiraladı. Eşinin desteğiyle binayı figürler ve birbirinden farklı boyama stilleriyle otantik bir ortama dönüştüren Vural, 3D yazıcıda tasarlayıp üreterek boyadıkları biblo, saat, saksı ve heykel gibi dekoratif eşyaları başta tatil yerleri, çiçekçiler olmak üzere İstanbul, Bursa, Eskişehir, Ankara ve son zamanlar yurt dışına bile göndermeye başladı.

"Çeşitli iş yerlerine giderek araştırmalar yaptım"

Evli ve bir çocuğu bulunan Reyhan Vural, "2018'de emekli olduktan sonra bir yıl evde oturdum. Çalışma hayatına alışkın olunca canım sıkıldı. Evin ufak bir odasında kalıplara döküm yapmaya başladım. Eşe dosta hediye ettim. İçine çiçekler koydum. Baktım olay çok güzel gidiyor. Bu işi neden resmiyete dökmeyeyim diye bir atölye açmaya karar verdim. Açmadan önce de kadın girişimcilere çok büyük destek olduğunu biliyordum. Önce eğitim daha sonra destek aldım ve atölyemi açtım. Daha sonra kalıp yapmayı öğrendim. Çeşitli iş yerlerine giderek döküm nasıl yapılır, nasıl boyanır, nasıl döküm yapmalıyım, kime nasıl satmalıyım gibi araştırmalar yaptım" dedi.

"Bu konuda bayağı yol kat ettim"

Bu süreçte tüm kapıları çaldığını anlatan Vural, "Bu konuda bayağı yol kat ettim. Hemen hemen 3 yıl oluyor bu işe başlayalı. Resmi olarak 2 yıldır atölyem var. Böyle satıyorum, çiçekçilerim var, müşterilerim var. Onları ziyaret ederek satış yapıyorum. Şimdi de Bilecik'te eksikliği olan ne var, yani satış olarak neyi daha iyi yapabilirim, nasıl hizmet edebilirim diye düşünerek Edebali'nin burada ufak bir maketinin olmadığının farkına vardık. Maketi yok, magneti yok o yüzden bunun çalışmasını yaptık. Bir heykeltıraşla ortak iş birliği yaparak Şeyh Edebali'nin heykelini hazırladık, kalıbını alıp döküm yapmaya başladık." diye anlattı.

"İtalya'ya Fransa'ya satışım var, amacım diğer tüm ülkelere satış yapabilmek"

Reyhan Vural, hedefinin Türkiye değil, dünyaya açılmak olduğunu anlatarak, "Madem bir işe başladım, madem kadın girişimciyim bunu çok daha üst seviyeye taşıyabilmek için yurt dışına satışa başladım. Şuan İtalya'ya Fransa'ya satışım var amacım diğer tüm ülkelere satış yapabilmek. Bunun için de tüm çabamla çalışıyorum. En severek yaptığım heykel Atatürk heykeli. Onu yapmaktan da, boyamaktan da, süslemekten de, çok çok büyük zevk aldım" şeklinde anlattı.

Emekli olduktan sonra can sıkıntısıyla başladığı işte şimdi bir atölyesi var
Emekli olduktan sonra can sıkıntısıyla başladığı işte şimdi bir atölyesi var
Emekli olduktan sonra can sıkıntısıyla başladığı işte şimdi bir atölyesi var

YORUMLAR
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Fransa, İtalya, Heykel, Emekli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Emekli olduktan sonra can sıkıntısıyla başladığı işte şimdi bir atölyesi var - Son Dakika


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