Emekli olduktan sonra huzuru arılarda buldu - Son Dakika
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Emekli olduktan sonra huzuru arılarda buldu

05.08.2022 18:06
Emekli olduktan sonra huzuru arılarda buldu

Emekli olduktan sonra huzuru arılarda buldu "Kocaeli'de ilk kez arı sütünü yetiştiriyoruz" Kocaeli'de yaşayan Emel Taşdemir, emekli olduktan sonra eşiyle birlikte arı yetiştirmeye başladı.

Emekli olduktan sonra huzuru arılarda buldu

" Kocaeli'de ilk kez arı sütünü yetiştiriyoruz"

KOCAELİ - Kocaeli'de yaşayan Emel Taşdemir, emekli olduktan sonra eşiyle birlikte arı yetiştirmeye başladı. Aldığı eğitimle işin inceliklerini öğrenen Taşdemir, "Kocaeli'de ilk kez arı sütünü yetiştiriyoruz" dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları (KO-MEK), meslek ve sanat kurslarının yanı sıra tarıma yönelik de eğitimler veriyor. Tıbbı aromatik bitki yetiştiriciliği, mantar yetiştiriciliği, meyve ağaçlarının bakımı ve budaması gibi tarıma yönelik önemli alanlarda eğitim veren KO-MEK, arı yetiştiriciliği branşı ile de hem istihdama hem de tarıma destek vermeye devam ediyor. KO-MEK'te arı yetiştiriciliği kursuna erkek kursiyerlerin yanı sıra kadın kursiyerler de yoğun ilgi gösteriyor.

Arı yetiştiriciliği branşında eğitim alan Emel Taşdemir, "Emekli devlet memuruyum, 7 yıldır eşimle birlikte arıcılık yapıyoruz. Her zaman kendimi eksik hissediyordum. KO-MEK sayesinde arı hastalıklarını ve üretim aşamasındaki izlenmesi gereken en doğru yolu öğrenmiş oldum. KO-MEK'te aldığım eğitimle saha da yaptığımız işler daha da anlamlı oluyor. Arıcılık zor. Kocaeli'de ilk kez arı sütünü yetiştiriyoruz" dedi.

(FK-HFV-ÖK-Y)

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Kaynak: İHA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

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