Emekli olduktan sonra oluşturduğu kivi bahçesinin ürünlerini dalındayken satışa sunuyor - Son Dakika

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde yaşayan 70 yaşındaki Selahattin Sönmez, emekli olduktan sonra hobi amacıyla bahçesine diktiği kivi ağaçlarından yılda 5 ton ürün elde ediyor.

İlçenin Alsancak Mahallesi'nde ikamet eden 6 torun sahibi Sönmez, 2009 yılında 2 dönüm olan bahçesine kivi fidanları dikti. 6 yıl sonra 90 fidandan ürün alan Sönmez, şimdilerde kivileri dalındayken satışa sunuyor.

Akçaabat Ziraat Odasının destekleriyle budama, gübreleme ve sulama gibi çeşitli eğitimler de alan Sönmez, kendisini zamanla geliştirdi.

Kivi üreticisi Sönmez, AA muhabirine, hobi edinmek amacıyla başladığı kivi yetiştiriciliğinde hem gelir elde ettiğini hem de ilçenin ekonomik gelişimine katkı sağladığını söyledi.

Bahçesinin 2 dönümden oluştuğunu ifade eden Sönmez, kivinin yetişebilmesi için Karadeniz ikliminin oldukça uygun olduğunu ve üretimde suyun önemini belirtti.

Sönmez, bir ağaçtan yaklaşık 50 kilogram ürün aldığını dile getirerek, "Kivi sonbahar mevsiminde hasat ediliyor. Sebze halinden meyveciler, bahçeme gelip ziyaret ediyorlar. Meyvenin iriliğine göre fiyat veriyorlar. Bu yıl birinci sınıf ürüne 6 lira, ikinci sınıf ürüne de 4 lira verdiler. Fiyattan memnunum." dedi.

"Karadeniz'de kaliteli kivi yetiştirerek, yöremizi de geliştirmek istiyoruz"

Yalova'da kivinin oldukça iyi yetiştiğini anlatan Sönmez, "Akçaabat ilçesinde de neden olmasın? Zeytin, hurma, fındık, nar burada yetişen ürünlerden bazıları. Karadeniz'de kaliteli kivi yetiştirerek, yöremizi de geliştirmek istiyoruz. En azından ilçede ikamet eden vatandaşlara da gelir kapısı olur. İlçemiz bu konuda oldukça verimli topraklara sahip." diye konuştu.

Sönmez, Akçaabat Ziraat Odasının destekleriyle bahçesinde düzenlenen eğitimler sayesinde ürünlerinin veriminin de arttığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bir tane kivi en az 120 gram geliyor. Ancak bu meyveyi saklayacak depo ya da buzhanemiz yok. İlçede böyle bir imkanımız olsa, ürünümüzü orada saklasak meyvenin 3 ay sonra fiyatı daha da artar, bize de ekonomik olarak katkı sağlar."

Akçaabat Ziraat Odası Başkanı Mustafa Hikmet Eyüpoğlu da fındıkta olduğu gibi kivide de hasat sezonu gelmeden üreticilere çeşitli eğitimler vererek, ürünlerin kalitesini artırmaya çalıştıklarını dile getirdi.

"Akçaabat'ta yıllık 100 ton civarında kivi üretimimiz var"

Eyüpoğlu, Tarım İl Müdürlüğünün destekleriyle üreticilerin bahçelerinde uygulamalı eğitim yaptıklarını aktararak, "Eğitimlerin sonunda kivi üretiminin şu anda belli bir seviyeye geldiğini görüyoruz. Akçaabat'ta yıllık 100 ton civarında kivi üretimimiz var. Bunun yanında farklı ürünler de yetiştiriyoruz ama biz ürünün kaliteli ve nitelikli olmasına önem veriyoruz." ifadesini kullandı.

Üretim yapan ve kendisini geliştiren çiftçileri tebrik eden Eyüpoğlu, bu bahçeden eğitimler sayesinde bir ton daha fazla ürün elde ettiklerini, her zaman çiftçinin yanında olduklarını belirtti.