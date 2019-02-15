Emekli Olmak İsteyen Esnafa Kolaylık Sağlanmalı"

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İTEO Başkanı Eyüp Aksu, Ünlülerin Taksi Plakası Zengini Olduğu İddialarına Son Noktayı Koydu

Hayatta Her Şey Var Programına Kadın Seyircinin Enişte İtirafı Damga Vurdu