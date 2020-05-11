Emekli Orgeneral Adnan Doğu'nun vefatı - Son Dakika

Emekli Orgeneral Adnan Doğu. düzenlenen törenin ardından aile kabristanına defnedildi.

Kıbrıs Barış Harekatı'na tugay komutanı olarak katılan ve gazilik uvanı bulunan olan Orgeneral M. Adnan Doğu, 9 Mayıs Cumartesi günü hayatını kaybetti.

Emekli Orgeneral Doğu için bugün SBÜ Sultan Abdulhamit Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde askeri tören düzenlendi.

Törene askeri yetkililer ve ailesi katıldı. Düzenlenen törenin ardından Emekli Orgeneral Doğu için cenaze namazı kılındı.

Doğu Alemdağ'daki aile kabristanına defnedildi.