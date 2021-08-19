EMEKLİ ORGENERAL ÇETİN DOĞAN, BODRUM ADLİYESİ'NDE - Son Dakika

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı , 28 Şubat davasında cezası kesinleşen emekli generaller Çevik Bir ile Çetin Doğan'ın da aralarında bulunduğu 14 kişi hakkında yakalama kararı verdi. Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, 28 Şubat davasında 14 sanık hakkındaki hükmün kesinleşme kararının infaz savcılığına gönderilmesinin ardından, savcılık sanıklar hakkında yakalama kararı çıkardı. Sanıklar arasında yer alan dönemin Genelkurmay Harekat Başkanı emekli Orgeneral Çetin Doğan'ın Bodrum ilçesindeki villasında hareketli dakikalar yaşandı. Çırkan Mahallesi'ndeki villasından 3 koruması eşliğinde özel otomobiliyle saat 15.30'da ayrılan Doğan Bodrum Adliyesi 'ne gitti.

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