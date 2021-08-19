EMEKLİ ORGENERAL ÇETİN DOĞAN, BODRUM ADLİYESİ'NDE - Son Dakika

Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 28 Şubat davasında müebbet hapis cezası alan 14 sanık hakkında yakalama kararı vermesi üzerine, sanıklar arasında bulunan dönemin Genelkurmay 2'nci Başkanı Emekli Orgeneral Çevik Bir (82) ve Genelkurmay Harekat Başkanı emekli Orgeneral Çetin Doğan'a (81) cezaevin konulmadan önce Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kovid 19 testi yaptırıldığı öğrenildi. Sanıklar, yapılan testin ardından polis ekipleri tarafından aynı anda farklı araçlar ile Muğla E Tipi Cezaevi'ne getirildi.