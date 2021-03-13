Emekli Orgeneral Halit Edip Başer'e son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Eski Genelkurmay İkinci Başkanı, Emekli Orgeneral Halit Edip Başer, Büyük Selimiye Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet mezarlığında toprağa verildi.

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden emekli Orgeneral Halit Edip Başer (79) son yolculuğuna uğurlandı. Selimiye Camii'nde düzenlenen ve Covid-19 tedbirleri kapsamında yapılan öğle namazından sonra cenaze Karacaahmet mezarlığında toprağa verildi.

Eşi ve oğulları gelen taziyeleri kabul ederken cenazeye, eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, emekli Orgeneral Hurşit Tolon, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, İstanbul Merkez Komutanı Ahmet Atilla Dündar, eski Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz ve silah arkadaşları katıldı.

Törene katılan Eski Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, "Vatanını ülkesini seven, çok değerli, Genelkurmay 2. Başkanlığı ve 2. Ordu Komutanlığı yapmış paşamız. Görev üstlendiği dönemde hakkıyla görevini yerine getirmiş, daha sonra koordinatörlük görevini yaptığı Irak'la ilişkilerle terörle mücadele görev aldı. Kendisine Allah'tan rahmet diliyoruz, mekanı cennet olsun diyoruz. Herkes geldi gidecek mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL