Emekli Orgeneral Hikmet Köksal için cenaze töreni düzenleniyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Emekli Orgeneral Hikmet Köksal için cenaze töreni düzenleniyor - Son Dakika

Emekli Orgeneral Hikmet Köksal için cenaze töreni düzenleniyor

6 saat önce

ESKİ Kara Kuvvetleri Komutanı Emekli Orgeneral Hikmet Köksal için Büyük Selimiye Camii'nde cenaze töreni düzenleniyor.

Emekli Orgeneral Hikmet Köksal için cenaze töreni düzenleniyor, System.String[]
ESKİ   Kara Kuvvetleri Komutanı Emekli Orgeneral Hikmet Köksal için Büyük Selimiye Camii'nde cenaze töreni düzenleniyor.

28 Şubat davasında müebbet hapis cezası alan ve rütbeleri sökülen eski Kara Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Hikmet Köksal hayatını kaybetti. Köksal için Büyük Selimiye Camii'nde cenaze töreni düzenleniyor. Köksal'ın cenaze törenine Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ da katıldı.


- İstanbul
Selimiye Camii, Hikmet köksal, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 02:20 Kaynak: DHA
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