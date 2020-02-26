Emekli Orgeneral Hikmet Köksal için cenaze töreni düzenleniyor - Son Dakika

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Emekli Orgeneral Hikmet Köksal için cenaze töreni düzenleniyor
6 saat önce
ESKİ Kara Kuvvetleri Komutanı Emekli Orgeneral Hikmet Köksal için Büyük Selimiye Camii'nde cenaze töreni düzenleniyor.
Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 02:20 Kaynak: DHA
ESKİ Kara Kuvvetleri Komutanı Emekli Orgeneral Hikmet Köksal için Büyük Selimiye Camii
'nde cenaze töreni düzenleniyor.
28 Şubat davasında müebbet hapis cezası alan ve rütbeleri sökülen eski Kara Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Hikmet Köksal hayatını kaybetti. Köksal için Büyük Selimiye Camii'nde cenaze töreni düzenleniyor. Köksal'ın cenaze törenine Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ da katıldı.
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