EMEKLİ ORGENERAL HİKMET KÖKSAL İÇİN CENAZE TÖRENİ DÜZENLENİYOR (1) - Son Dakika
Son Dakika Güncel EMEKLİ ORGENERAL HİKMET KÖKSAL İÇİN CENAZE TÖRENİ DÜZENLENİYOR (1) - Son Dakika

EMEKLİ ORGENERAL HİKMET KÖKSAL İÇİN CENAZE TÖRENİ DÜZENLENİYOR (1)

6 saat önce

EMEKLİ ORGENERAL HİKMET KÖKSAL İÇİN CENAZE TÖRENİ DÜZENLENİYOR (1)Haber-Kamera: Elif YAVUZ-Feridun AÇIKGÖZ/İSTANBUL, DHAEski Kara Kuvvetleri Komutanı Emekli Orgeneral Hikmet Köksal için Büyük Selimiye Camii'nde cenaze töreni düzenleniyor.

EMEKLİ ORGENERAL HİKMET KÖKSAL İÇİN CENAZE TÖRENİ DÜZENLENİYOR (1), System.String[]

EMEKLİ ORGENERAL HİKMET KÖKSAL İÇİN CENAZE TÖRENİ DÜZENLENİYOR (1)

Haber-Kamera: Elif YAVUZ-Feridun AÇIKGÖZ/İSTANBUL, DHA

Eski Kara Kuvvetleri Komutanı Emekli Orgeneral Hikmet Köksal için Büyük Selimiye Camii'nde cenaze töreni düzenleniyor.

28 Şubat davasında müebbet hapis cezası alan ve rütbeleri sökülen eski Kara Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Hikmet Köksal hayatını kaybetti. Köksal için Büyük Selimiye Camii'nde cenaze töreni düzenleniyor. Köksal'ın cenaze törenine Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Eski Genel Kurmay Başkanı İlker Başbuğ da katıldı.


Salih Zeki Çolak, Hikmet köksal, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 02:26 Kaynak: DHA
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