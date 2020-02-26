EMEKLİ ORGENERAL HİKMET KÖKSAL SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI - Son Dakika
Son Dakika Güncel EMEKLİ ORGENERAL HİKMET KÖKSAL SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI - Son Dakika

EMEKLİ ORGENERAL HİKMET KÖKSAL SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

7 saat önce

ESKİ Kara Kuvvetleri Komutanı Emekli Orgeneral Hikmet Köksal son yolculuğuna uğurlandı.

EMEKLİ ORGENERAL HİKMET KÖKSAL SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI, System.String[]
ESKİ  Kara Kuvvetleri Komutanı Emekli Orgeneral Hikmet Köksal son yolculuğuna uğurlandı.

28 Şubat davasında müebbet hapis cezası alan eski Kara Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Hikmet Köksal hayatını kaybetti. Köksal için Büyük Selimiye Camii'nde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi. Köksal'ın cenaze törenine Savunma Bakanı Hulusi Akar,  Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, 28 Şubat döneminde dönemin Genelkurmay İkinci Başkanı emekli Orgeneral Çevik Bir, dönemin Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı katıldı. Cenaze töreninde konuşan oğlu Namık Köksal, "Son nokta diyelim. Acılar gördük, acılar yaşadık. Yargılama sürecini beklemedeyiz, bilmiyoruz. Sonuç ne olursa olsun ben babamı kaybettim. Söyleyecek bir şey bulamıyorum. Acılar yaşadığımızı söyleyebilirim sadece"dedi. Camideki cenaze törenin ardından 1'nci Ordu Komutanlığı'na götürülen Köksal için burada da bir tören düzenlendi.

Görüntü Dökümü

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-Cenaze töreninden detaylar

-Oğlu Namık Köksal röp

-Çevik Bir, Hulusi Akar, İlker Başbuğ, İsmail Hakkı Karadayı detay

-Genel ve detay


- İstanbul
Salih Zeki Çolak, Hikmet köksal, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 03:10 Kaynak: DHA
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Emekli Orgeneral Hikmet Köksal son yolculuğuna uğurlandı
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