Son Dakika Haberleri: Emekli Orgeneral Küpeli, Son Yolculuğuna Uğurlandı

Emekli Orgeneral Küpeli, Son Yolculuğuna Uğurlandı

43 dakika önce

- Cenaze töreninin yapıldığı camiden görüntü Cami avlusundan görüntü Emekli Orgeneral Fikret Küpeli'nin Türk bayrağına sarılı tabutundan görüntü Cenaze namazının kılınması Cenazeye katılanlardan görüntüler Cenazenin askeri bando eşliğinde top arabasında taşınması İZMİR - İzmir'de hayatını...

- Cenaze töreninin yapıldığı camiden görüntü
Cami avlusundan görüntü
Emekli Orgeneral Fikret Küpeli'nin Türk bayrağına sarılı tabutundan görüntü
Cenaze namazının kılınması
Cenazeye katılanlardan görüntüler
Cenazenin askeri bando eşliğinde top arabasında taşınması İZMİR - İzmir'de hayatını kaybeden emekli Orgeneral Fikret Küpeli, toprağa verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 03:33 Kaynak: AA

İzmir, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Göçmenler Libya Açıklarında Kendilerini Kurtaran Gemiyi Kaçırdı Malta Ordusu, Kaçırılan Tankerin Kontrolünü Ele Geçirdi Emekliler Çifte Maaşı Nasıl Alabilir? İşte Tüm Detaylar İzmir'de Cumhur İttifakı Adayı Silahlı Saldırıya Uğradı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.3.2019 16:16:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Emekli Orgeneral Küpeli, Son Yolculuğuna Uğurlandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]