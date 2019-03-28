Emekli Orgeneral Küpeli, Son Yolculuğuna Uğurlandı
43 dakika önce
- Cenaze töreninin yapıldığı camiden görüntü Cami avlusundan görüntü Emekli Orgeneral Fikret Küpeli'nin Türk bayrağına sarılı tabutundan görüntü Cenaze namazının kılınması Cenazeye katılanlardan görüntüler Cenazenin askeri bando eşliğinde top arabasında taşınması İZMİR - İzmir'de hayatını...
- Cenaze töreninin yapıldığı camiden görüntü
Cami avlusundan görüntü
Emekli Orgeneral Fikret Küpeli'nin Türk bayrağına sarılı tabutundan görüntü
Cenaze namazının kılınması
Cenazeye katılanlardan görüntüler
Cenazenin askeri bando eşliğinde top arabasında taşınması İZMİR - İzmir'de hayatını kaybeden emekli Orgeneral Fikret Küpeli, toprağa verildi.
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 03:33 Kaynak: AA
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