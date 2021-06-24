Emekli Orgeneral Necati Özgen son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Emekli Orgeneral Necati Özgen son yolculuğuna uğurlandı

Tedavi gördüğü hastanede önceki gün hayatını kaybeden emekli Orgeneral Necati Özgen (83), son yolculuğuna uğurlandı.

Tedavi gördüğü hastanede önceki gün hayatını kaybeden emekli Orgeneral Necati Özgen (83), son yolculuğuna uğurlandı. Büyük Selimiye Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, İstanbul İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu, bazı askeri yetkililer ve aile yakınları katıldı. Cenazede eşi Türkan ile çocukları Umut, Fulya ve Ebru Özgen taziyeleri kabul etti. Kılınan cenaze namazının ardından Özgen için dua edilip helallik alındı. Cenaze töreninin ardından Özgen'in naaşı, askerler tarafından alınarak cenaze aracına konuldu. Necati Özgen, Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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