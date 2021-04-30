Emekli Orgeneral Servet Yörük son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Kalp krizi nedeniyle yaşamını yitiren 44. Jandarma Genel Komutanı Emekli Orgeneral Servet Yörük (71), Selimiye Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Cuma namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Yörük için tören düzenlendi. Törene, Yörük'ün ailesinin yanı sıra 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, İstanbul İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu ve bazı askeri yetkililer katıldı.