Emekli personele veda programı düzenlendi - Son Dakika

Emekli personele veda programı düzenlendi
07.04.2021 15:30
DÜZCE (İHA) – Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nde yıllarca görev alan ve emekliliğe ayrılan Fikret Güler için kurum içinde veda programı düzenlendi.
DÜZCE (İHA) – Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nde yıllarca görev alan ve emekliliğe ayrılan Fikret Güler için kurum içinde veda programı düzenlendi.
Yıllardır Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nde görev alan Fikret Güler, emekliliğe ayrılırken kurum içinde veda programı düzenlendi. Şube Müdürü Mevlüt Şanlı Şimşek, emekli olan mesai arkadaşı için kuruma ve Düzce'ye yaptığı katkılar için teşekkür ederek plaket takdim etti. Veda programında yıllardır beraber görev aldığı meslektaşlarına teşekkür eden Fikret Güler, Düzce için çalışan arkadaşlarına da başarılar diledi. - DÜZCE
Son Dakika Oyuncu Türev Uludağ, 63 kilo verdi! Son halini görenler tanımakta güçlük çekti G.Saray Başkanı'ndan F.Bahçe'ye olay gönderme: "Tarihten uzak iki tane tıfıl yönetici, kazanınca hemen sustu!" Aylardır kayıp olan adamın parçalanmış cansız bedeni foseptik çukurunda bulundu Son Dakika! Konya'da askeri gösteri uçağı düştü, pilot şehit oldu Yaşlı kadına şiddet anlarını kayda alan gelin, taziye evinde böyle göbek atmış 4 kişinin öldürüldüğü büronun sahibi avukat dehşet dakikalarını anlattı: Eli bile titremeden, kimi istediyse onu vurdu Katarlılar Selin Ciğerci'nin kozmetik markasına göz koydu! Teklif ettikleri tutar ağızları açık bıraktı Reha Muhtar ve Deniz Uğur çiftinin çocukları büyüdü! İşte babalarına benzeyen ikizlerin son hali