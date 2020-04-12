Emekli pilot koronavirüsten hayatını kaybetti - Son Dakika

Bir süre önce koronavirüse yakalanan ve yoğun bakımda tedavi gören Mehmet Özden Türkon için plazma tedavisinde kullanılmak üzere kan verebilecek, hastalığı geçirmiş ve iyileşmiş kişiler aranmaktaydı. THY'den uzun yıllar görev yapan Mustafa Özden Türkon, emekliliğinin ardından simülatör öğretmeni olarak THY'deki görevine devam ediyordu.

- İstanbul