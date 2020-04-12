Emekli pilot koronavirüsten hayatını kaybetti - Son Dakika

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Emekli pilot koronavirüsten hayatını kaybetti
6 saat önce
Türk Hava Yolları'nın emekli kaptanlarından Mustafa Özden Türkon, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiBir süre önce koronavirüse yakalanan ve yoğun bakımda tedavi gören Mehmet Özden Türkon için plazma tedavisinde kullanılmak üzere kan verebilecek, hastalığı geçirmiş ve iyileşmiş...
Türk Hava Yolları
'nın emekli kaptanlarından Mustafa Özden
Türkon, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Bir süre önce koronavirüse yakalanan ve yoğun bakımda tedavi gören Mehmet Özden Türkon için plazma tedavisinde kullanılmak üzere kan verebilecek, hastalığı geçirmiş ve iyileşmiş kişiler aranmaktaydı. THY'den uzun yıllar görev yapan Mustafa Özden Türkon, emekliliğinin ardından simülatör öğretmeni olarak THY'deki görevine devam ediyordu.
- İstanbul
Haber Yayın Tarihi: 12.04.2020 01:01 Kaynak: DHA
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