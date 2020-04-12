EMEKLİ PİLOT KORONAVİRÜSTEN HAYATINI KAYBETTİ - Son Dakika
Son Dakika Güncel EMEKLİ PİLOT KORONAVİRÜSTEN HAYATINI KAYBETTİ - Son Dakika

EMEKLİ PİLOT KORONAVİRÜSTEN HAYATINI KAYBETTİ

6 saat önce

Türk Hava Yolları'nın emekli kaptanlarından Mustafa Özden Türkon, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

EMEKLİ PİLOT KORONAVİRÜSTEN HAYATINI KAYBETTİ, System.String[]
Türk Hava Yolları'nın emekli kaptanlarından Mustafa Özden Türkon, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Bir süre önce koronavirüse yakalanan ve yoğun bakımda tedavi gören Mehmet Özden Türkon için plazma tedavisinde kullanılmak üzere kan verebilecek, hastalığı geçirmiş ve iyileşmiş kişiler aranmaktaydı. THY'den uzun yıllar görev yapan Mustafa Özden Türkon, emekliliğinin ardından simülatör öğretmeni olarak THY'deki görevine devam ediyordu.

Görüntü dökümü:

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-Türkon'un fotoğrafı


- İstanbul
Türk Hava Yolları, Mustafa Özden, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.04.2020 01:09 Kaynak: DHA

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