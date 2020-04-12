EMEKLİ PİLOT KORONAVİRÜSTEN HAYATINI KAYBETTİ - Son Dakika

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EMEKLİ PİLOT KORONAVİRÜSTEN HAYATINI KAYBETTİ
17 dakika önce
Türk Hava Yolları'nın emekli kaptanlarından Mustafa Özden Türkon, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Türk Hava Yolları'nın emekli kaptanlarından Mustafa Özden Türkon, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Bir süre önce koronavirüse yakalanan ve yoğun bakımda tedavi gören Mehmet Özden Türkon için plazma tedavisinde kullanılmak üzere kan verebilecek, hastalığı geçirmiş ve iyileşmiş kişiler aranmaktaydı. THY'den uzun yıllar görev yapan Mustafa Özden Türkon, emekliliğinin ardından simülatör öğretmeni olarak THY'deki görevine devam ediyordu.
Haber Yayın Tarihi: 12.04.2020 01:23 Kaynak: DHA
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