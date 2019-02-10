Son Dakika Haberleri: Emekli Polis 3 Hastaya Can, 2 Kişiye Işık Oldu

Emekli Polis 3 Hastaya Can, 2 Kişiye Işık Oldu

55 dakika önce

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde beyin ölümü gerçekleşen emekli polisin vasiyeti üzerine bağışlanan organları hastalara umut oldu.

Emekli Polis 3 Hastaya Can, 2 Kişiye Işık Oldu, System.String[]
Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde beyin ölümü gerçekleşen emekli polisin vasiyeti üzerine bağışlanan organları hastalara umut oldu.

Bursa'da emekli olduktan sonra 2 yıl önce Antalya'ya yerleşen 48 yaşındaki Mustafa Şentürk, fenalaşması üzerine Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada beyin ölümü gerçekleşen Şentürk'ün organları, daha önce ailesine verdiği vasiyeti üzerine bağışlandı.

Emekli polis Şentürk'ün iki böbreği ve karaciğeri, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Organ Nakli Merkezi'nde Sağlık Bakanlığının organ ve doku nakil listesinde bekleyen 3 hastaya nakledildi.

Korneaları ise aynı hastanede iki kişiye ışık oldu.

Akdeniz Üniversitesi Organ Nakli Koordinatörü Nilgün Bilal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Şentürk ve eşinin emekli polis olduğunu, çocuklarının da Akdeniz Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde okuduğunu söyledi.

Milletin huzurunu, güvenini sağlayan, toplum için canını feda eden polislerin organ bağışı yaparak da örnek teşkil ettiğini anlatan Bilal, "Kendisinin vasiyeti üzerine organları bağışlandı. Sırada bekleyen hastalarımıza can oldu. Polislerimiz hayattayken güvenliği, huzuru sağlıyor. Gerektiğinde canını feda ediyor. Hayatını kaybettikten sonra da topluma faydalı oluyorlar." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 07:20 Kaynak: AA

Polis, Akdeniz Üniversitesi, Güncel
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