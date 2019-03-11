Son Dakika Haberleri: Emekli Polis, Arkasında Not Bırakıp İntihar Etti

Emekli Polis, Arkasında Not Bırakıp İntihar Etti

24 dakika önce

ANTALYA'da emekli polis memuru Ramazan Ö. (55), parkta 'Ölümümden kimse sorumlu değildir' yazılı not bırakıp, tabancayla yaşamına son verdi.

Emekli Polis, Arkasında Not Bırakıp İntihar Etti, System.String[]
ANTALYA'da emekli polis memuru Ramazan Ö. (55), parkta 'Ölümümden kimse sorumlu değildir' yazılı not bırakıp, tabancayla yaşamına son verdi.

Olay, saat 17.30 sıralarında, Muratpaşa ilçesi Hasan Subaşı Parkı'nda meydana geldi. Parkta devriye yapan özel güvenlik görevlileri, ağacın altında bir kişinin hareketsiz yattığını fark edince polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede belirtilen adrese gelen ekipler, yaptıkları kontrolde, tabancayla başından vurulmuş kişinin yaşamını yitirdiğini tespit etti. Cesedin emekli polis memuru Ramazan Ö.'ye olduğu belirlendi. İncelemede, Ramazan Ö.'nün 'Ölümümden kimse sorumlu değildir' yazılı not bıraktığı ortaya çıktı. Ramazan Ö.'nün cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

- Antalya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 06:46 Kaynak: DHA

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