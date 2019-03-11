Emekli Polis, Arkasında Not Bırakıp İntihar Etti
1 saat önce
ANTALYA'da emekli polis memuru Ramazan Ö. (55), parkta 'Ölümümden kimse sorumlu değildir' yazılı not bırakıp, tabancayla yaşamına son verdi.
ANTALYA'da emekli polis memuru Ramazan Ö. (55), parkta 'Ölümümden kimse sorumlu değildir' yazılı not bırakıp, tabancayla yaşamına son verdi.
Olay, saat 17.30 sıralarında, Muratpaşa
ilçesi Hasan Subaşı
Parkı'nda meydana geldi. Parkta devriye yapan özel güvenlik görevlileri, ağacın altında bir kişinin hareketsiz yattığını fark edince polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede belirtilen adrese gelen ekipler, yaptıkları kontrolde, tabancayla başından vurulmuş kişinin yaşamını yitirdiğini tespit etti. Cesedin emekli polis memuru Ramazan Ö.'ye olduğu belirlendi. İncelemede, Ramazan Ö.'nün 'Ölümümden kimse sorumlu değildir' yazılı not bıraktığı ortaya çıktı. Ramazan Ö.'nün cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu
morguna götürüldü. - Antalya
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 10:46 Kaynak: DHA
Ana Sınıfı Öğretmeni, Erkek Arkadaşını Bıçaklayıp Rehin Aldı
Kayıp Yaşlı Adamın Cansız Bedenine Canlı Yayında Ulaşıldı
İstanbul'da 1 Günde Denizden 3 Kişinin Cansız Bedeni Çıktı
Maaşlarından Memnun Olmayan Emekliler Ek Zam İstedi