Emekli Polis, Evinde Ölü Bulundu
2 saat önce
Ankara'nın Nallıhan içesinde 58 yaşındaki emekli polis, evinde ölü bulundu.
Ankara
'nın Nallıhan
içesinde 58 yaşındaki emekli polis, evinde ölü bulundu.
Nasuhpaşa Mahallesindeki evinde tek başına yaşadığı öğrenilen Ahmet Özdemir
'den haber alamayan komşuları, polise haber verdi.
Eve giren polis ekipleri, 2004 yılında emekli olan Özremir'i ölmüş halde buldu.
Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Özdemir'in cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Ankara Adli Tıp
Kurumuna kaldırıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 12:44 Kaynak: AA
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