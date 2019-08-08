Son Dakika Haberleri: Emekli polis fındık yüklerken kamyonetin altında kaldı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Emekli polis fındık yüklerken kamyonetin altında kaldı

37 dakika önce

Giresun'un Piraziz ilçesinde fındık topladıktan sonra kamyonetle fındık çeken emekli polis memuru yan yatan kamyonetin altında kalarak hayatını kaybetti.

Emekli polis fındık yüklerken kamyonetin altında kaldı, System.String[]
Giresun'un Piraziz ilçesinde fındık topladıktan sonra kamyonetle fındık çeken emekli polis memuru yan yatan kamyonetin altında kalarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Giresun'un Piraziz ilçesi Boştepe köyündeki bahçesine ailesiyle birlikte fındık toplamaya gelen Yüksel Yılmaz (55) fındık toplama işleminin ardından kamyonetlerinin kasasına yükledikleri fındıkla birlikte evlerine doğru yola çıktı. Yolun yokuş olan kısmında arabanın stop ederek geri geri kaymasıyla paniğe kapılan Yılmaz kendisini yola atarak kurtulmak istedi ancak kayan kamyonet emekli polis memurunun üzerine yan yattı. Olayı gören fındık toplayıcılarının kamyoneti kaldırarak altından çıkardıkları Yılmaz'a yapılan ilk müdahalenin ardından hayatını kaybettiği belirlendi.

Araçta bulunan Yüksel Yılmaz'ın iki yeğeninin ise hafif şekilde yaralandığı belirtildi.Olayla ilgili soruşturma açıldığı belirtildi. - GİRESUN
Piraziz, Giresun, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 09:15 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Emeklilerin dört gözle beklediği ikramiye ödemeleri bugün başladı
Depremzedelerin konaklaması için stada çadırlar kuruldu Tartıştığı eşini ve kızını, 7 çocuğu evdeyken tüfekle öldürdü İşçi servisi ve kamyonun çarpıştığı feci kaza kamerada

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.8.2019 21:53:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Emekli polis fındık yüklerken kamyonetin altında kaldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]