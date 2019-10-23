Son Dakika Haberleri: Emekli polis iki kardeşe kurşun yağdırdı: 1 ölü, 1 yaralı
Son Dakika Güncel Emekli polis iki kardeşe kurşun yağdırdı: 1 ölü, 1 yaralı

Emekli polis iki kardeşe kurşun yağdırdı: 1 ölü, 1 yaralı

45 dakika önce

Niğde'nin Ulukışla ilçesinde emekli bir polis, tartıştığı iki kardeşe kurşun yağdırdı.

Emekli polis iki kardeşe kurşun yağdırdı: 1 ölü, 1 yaralı, System.String[]

Niğde'nin Ulukışla ilçesinde emekli bir polis, tartıştığı iki kardeşe kurşun yağdırdı. Olayda kardeşlerden biri hayatını kaydetti, diğeri ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Çiftehan köyündeki kahvehanede, emekli polis memuru Ş.A. (60) ile zihinsel engelli Mesut Arıkan (30) ve ağabeyi Selahattin Arıkan (50) arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple tartışma çıktı. Kavgaya dönen olayda Ş.A, beylik tabancasıyla Arıkan kardeşlere yaklaşık 15 el ateş etti. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Ambulanslarla Pozantı Devlet Hastanesine kaldırılan kardeşlerden Selahattin Arıkan yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Mesut Arıkan ise Adana Seyhan Devlet Hastanesine sevk edildi. Jandarma ekipleri, Ş.A'yı gözaltına aldı.

(İHA)

Ulukışla, Niğde, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 11:55 Kaynak: İHA
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