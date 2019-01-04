Son Dakika Haberleri: Emekli Polis Memuru, Bıçak ve Tornavidayla Öldürüldü (Tekrar)

Emekli Polis Memuru, Bıçak ve Tornavidayla Öldürüldü (Tekrar)

1 saat önce

İZMİR'in Dikili ilçesinde, emekli polis memuru Mehmet Emin Yılmaz (61), bir barakada, bıçak ve tornavidayla öldürülmüş bulundu.

Emekli Polis Memuru, Bıçak ve Tornavidayla Öldürüldü (Tekrar), System.String[]
İZMİR'in Dikili ilçesinde, emekli polis memuru Mehmet Emin Yılmaz (61), bir barakada, bıçak ve tornavidayla öldürülmüş bulundu.

İsmetpaşa Mahallesi Şehit Aras Kılıç Sokak'taki bir barakadaki cesedi fark eden çevre sakinleri, polise haber verdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, yapılan incelemede cesedin, emekli polis memuru Mehmet Emin Yılmaz'a ait olduğunu belirledi. 2001 yılında eşinden boşanan Yılmaz'ın, bıçak ve tornavidayla öldürüldüğü saptandı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Mehmet Emin Yılmaz'ın cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayın birden fazla kişi tarafından gerçekleştirildiği üzerinde duran polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

- İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 12:49 Kaynak: DHA

Polis, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Gözü Dönmüş Cani Damat, Kayınvalidesini Öldürdü Yasak Aşk Cinayetinin Kilit İsmi Konuştu: İlişkimiz Cinsel Boyuta Varmıştı

Vekalet İşlemleri İçin Gittiği Noterde Dayak Yedi Yaban Hayvanlarını Beslemek İçin Ormana Giden Vatandaş, Kalp Krizinden Öldü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.1.2019 14:11:51. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Emekli Polis Memuru, Bıçak ve Tornavidayla Öldürüldü (Tekrar)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]