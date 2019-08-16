Emekli polis memuru evinde ölü bulundu
40 dakika önce
ZONGULDAK'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde emekli polis memuru Turgut Karakaş (61) evinde ölü bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 09:05 Kaynak: DHA
ZONGULDAK'ın Kilimli
ilçesine bağlı Gelik
beldesinde emekli polis memuru Turgut Karakaş (61) evinde ölü bulundu. Ankara
'da oturan emekli polis memuru Turgut Karakaş, bayram tatili için Gelik beldesindeki Ayiçi Mahallesi
'nde bulunan evine geldi. Yakınları, Turgut Karakaş'tan haber alamayınca evine gitti. Turgut Karakaş, kız kardeşi tarafından evinde ölü bulundu. Polis
ekipleri evde incelemede bulundu. Cumhuriyet Başsavcılığı
, Turgut Karakaş'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.
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