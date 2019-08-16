Son Dakika Haberleri: Emekli polis memuru evinde ölü bulundu
Son Dakika Güncel Haber

Emekli polis memuru evinde ölü bulundu

40 dakika önce

ZONGULDAK'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde emekli polis memuru Turgut Karakaş (61) evinde ölü bulundu.

Emekli polis memuru evinde ölü bulundu, System.String[]
ZONGULDAK'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde emekli polis memuru Turgut Karakaş (61) evinde ölü bulundu.
Ankara'da oturan emekli polis memuru Turgut Karakaş, bayram tatili için Gelik beldesindeki Ayiçi Mahallesi'nde bulunan evine geldi. Yakınları, Turgut Karakaş'tan haber alamayınca evine gitti. Turgut Karakaş, kız kardeşi tarafından evinde ölü bulundu. Polis ekipleri evde incelemede bulundu. Cumhuriyet Başsavcılığı, Turgut Karakaş'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 09:05 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Trump'tan seçmene: Nefret etseniz de bana oy vermek zorundasınız
Bülent Arınç'tan Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'na Yeni Parti Tepkisi: Yaptıkları Yanlış Müşterek Harekat Merkezi önümüzdeki hafta tam kapasiteyle çalışmaya başlayacak Seda Bakan anne oldu! Bebeğine Leyla adını verdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.8.2019 21:46:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Emekli polis memuru evinde ölü bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]