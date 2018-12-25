Son Dakika Haberleri: Emekli Polis Memuru, Tartıştığı Kişiyi Silahla Yaraladı

Emekli Polis Memuru, Tartıştığı Kişiyi Silahla Yaraladı

1 saat önce

İzmir'in Konak ilçesinde, emekli polis memuru iddiaya göre alacak verecek meselesi yüzünden tartıştığı kişiyi silahla vurarak yaraladı.

Emekli Polis Memuru, Tartıştığı Kişiyi Silahla Yaraladı, System.String[]
İzmir'in Konak ilçesinde, emekli polis memuru iddiaya göre alacak verecek meselesi yüzünden tartıştığı kişiyi silahla vurarak yaraladı.

Olay, saat 17.30 sıralarında Alsancak Mahallesi Şair Eşref Bulvarı üzerinde meydana geldi. Emekli polis N.E. (46), Şair Eşref Bulvarı'nda eğlence merkezlerinde güvenlik görevlisi olarak çalışan D.Ş. (45) ile karşılaştı. İddiaya göre, D.Ş. ile bir avukat arasındaki alacak verecek meselesine aracılık yapan N.E. konuyla ilgili anlaşmazlık yaşayınca aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle N.E., yanında taşıdığı tabancayı çıkartarak D.Ş.'ye ateş açtı. D.Ş. ayağından yaralanırken, silah seslerini duyan çevredekiler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Yaralı D.Ş., ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan D.Ş.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay yerinden kaçan N.E. ise bir süre sonra Gazi Bulvarı'nda Yunus ekipleri tarafından üzerindeki silahla yakalandı.

Bu arada N.E'nin, görev yaptığı süre içerisinde İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde kurulan Emniyet Spor Gücü Kulübü'nde boks antrenörlüğü yaptığı, D.Ş.'nin de bu sporla uğraştığı öğrenildi.

- İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 11:33 Kaynak: DHA

Polis, İzmir, 3. Sayfa
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