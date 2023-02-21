Emekli polis memuru, tartıştığı yeğenini bıçaklayarak öldürdü - Son Dakika
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Emekli polis memuru, tartıştığı yeğenini bıçaklayarak öldürdü

21.02.2023 13:28

Emekli polis memuru, tartıştığı yeğenini bıçaklayarak öldürdü Kastamonu'da ikamet eden emekli polis memuru, tartıştığı yeğenini sırtından bıçaklayarak öldürdü.

Emekli polis memuru, tartıştığı yeğenini bıçaklayarak öldürdü

KASTAMONU - Kastamonu'da ikamet eden emekli polis memuru, tartıştığı yeğenini sırtından bıçaklayarak öldürdü. Ardından kaçan emekli polis memuru, polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'da Kuzeykent Mahallesi Yeni Şehir Sitesinde emekli polis memuru T.K. ile yeğeni Furkan Küçükbulut arasında tartışma çıktı. Bilinmeyen sebeple çıkan tartışma büyüyerek yerini kavgaya bıraktı. Çıkan kavgada iddialara göre emekli polis memuru T.K., yeğeni Furkan Küçükbulut'u sırtından bıçaklayarak öldürdü. Ardından T.K., olay yerinden kaçtı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Furkan Küçükbulut, ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Furkan Küçükbulut kurtarılamadı. Furkan Küçükbulut'un cenazesi, hastanenin morguna kaldırıldı.

Yaşanan olay sonrası polis ekipleri, kaçan şahsın yakalanması için çalışma başlattı. Kısa sürede polis ekiplerince T.K. yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ederken, polis ekipleri de cinayet mahallinde incelemelerde bulundu.

Kaynak: İHA
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Kastamonu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Emekli polis memuru, tartıştığı yeğenini bıçaklayarak öldürdü - Son Dakika

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