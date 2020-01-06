Emekli polis memurundan 'Aşk-ı Hat' sergisi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Emekli polis memurundan 'Aşk-ı Hat' sergisi - Son Dakika

Emekli polis memurundan 'Aşk-ı Hat' sergisi

6 saat önce

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, emekli polis memuru ve hattat Mehmethan Akan'ın "Aşk-ı Hat" sergisinin açılışına katıldı.

Emekli polis memurundan 'Aşk-ı Hat' sergisi, System.String[]

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, emekli polis memuru ve hattat Mehmethan Akan'ın "Aşk-ı Hat" sergisinin açılışına katıldı.


Birçok önemli sergi açan, hat ve kaligrafi dersleri veren emekli polis memuru ve hattat Mehmethan Akan'ın "Aşk-ı Hat" sergisi, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın da katıldığı törenle açıldı. Törenin ardından Çalışkan, sergiyi gezerek eserler hakkında bilgi aldı. Baltalimanı Polisevi Şube Müdürlüğünde açılışı yapılan sergi, 13 Ocak gününe kadar saat 09.30 ile 22.00 arasında gezilebilecek. - İSTANBUL

Mustafa Çalışkan, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 07:33 Kaynak: İHA
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