Emekli Polis Oğlunu Öldürdü
44 dakika önce
Emekli polis oğlunu öldürdüSAMSUN - Samsun'un Bafra ilçesinde emekli polis tartıştığı oğlunu silahla vurarak öldürdü.
Emekli polis oğlunu öldürdü
SAMSUN - Samsun
'un Bafra
ilçesinde emekli polis tartıştığı oğlunu silahla vurarak öldürdü.
Olay, İshaklı Mahallesi Huzur
3. Sokak'ta saat 19.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, emekli polis Ahmet A.(47), evde tartıştığı oğlu Mert A.'yı beylik tabancasıyla ateş ederek ağır yaraladı. Ağır yaralanan genç, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olay yerine gelen Asayiş Büro
ekiplerine emekli polisin küçük oğlu E.T.M.A.ağabeyini kendisinin vurduğunu ileri sürdü. Emekli polisin eşi Ayşe A. ise oğlu Mert'i kocasının vurduğunu söylemesi üzerine baba-oğul, polis tarafından gözaltına aldı. Polisin malulen emekli olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 10:43 Kaynak: İHA
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