Son Dakika Haberleri: Emekli Polis Oğlunu Tabancayla Vurarak Öldürdü

Emekli Polis Oğlunu Tabancayla Vurarak Öldürdü

52 dakika önce

SAMSUN'un Bafra ilçesinde emekli polis memuru Ahmet A. tartıştığı oğlu Mert A.'yı tabanca ile vurarak öldürdü.

Emekli Polis Oğlunu Tabancayla Vurarak Öldürdü, System.String[]
SAMSUN'un Bafra ilçesinde emekli polis memuru Ahmet A. tartıştığı oğlu Mert A.'yı tabanca ile vurarak öldürdü.

Olay, akşam saatlerinde İshaklı Mahallesi Huzur 4'üncü Sokak'ta meydana geldi. Emekli polis memuru Ahmet A. henüz bilinmeyen nedenle oğlu Mert A. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesiyle Ahmet A., oğluna tabancayla ateş açtı. Göğsüne 2 kurşun isabet eden Mert A., kanlar içerisinde yere yığılırken, silah seslerini duyanların ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Mert A., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından  Bafra Devlet Hastanesi'ne götürüldü.Tedaviye alınan Mert A., tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ahmet A. ise polis tarafından gözaltına alındı.

- Samsun

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 08:59 Kaynak: DHA

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