Emekli Polis Plajda Kendini Vurdu
7 saat önce
Ordu'nun Fatsa ilçesinde emekli bir polis plajda tabancayla kendini vurarak intihara teşebbüs etti.
Ordu
'nun Fatsa
ilçesinde emekli bir polis plajda tabancayla kendini vurarak intihara teşebbüs etti.
Olay, Evkaf Mahallesi Demas Plajı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, isminin O.T. olduğu öğrenilen emekli polis silahla kendini vurdu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı olarak Fatsa Devlet Hastanesine kaldırılan O.T., buradan da özel bir hastaneye sevk edildi. Emekli polisin sağlık durumu ciddiyetini korurken polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
Eski görev arkadaşları hastaneye akın etti
Fatsa ilçesinde 10 yıl görev yaptıktan sonra özel bir hastanede güvenlik görevlisi olarak çalışan O.T.'nin meslektaşları da hastaneye akın etti. - ORDU
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Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 05:11 Kaynak: İHA
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